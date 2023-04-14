بداح العنزي



أبقت لجنة محافظة الأحمدي، على جدول أعمالها، طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص حوض وقناة مائية وخط ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار في منطقة فهد الأحمد السكنية.



وقال رئيس اللجنة نصار العازمي عقب الاجتماع أمس إنه تم أيضا إبقاء طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض وقناتين مائيتين لتجميع وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الوفرة.



كما أبقت اللجنة على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع حوض لتجميع مياه الأمطارB1 مع القناة المائية، CH1 ووصلة الربط في منطقة الشعيبة.



كما تم إبقاء الاقتراح المقدم من العضو نصار العازمي، بشأن تخصيص وإنشاء مستشفى جديد يخدم أهالي المنطقة الجنوبية لدعوة وزارة الصحة والرعاية السكنية وإدارة المخطط الهيكلي لبحث الأمر.



وذكر العازمي أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقه الوفرة الزراعية قطعة 6.



وتضمن الرأي الفني ما يلي: الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية جهد 132/11 ك.ف بأبعاد (50م ×60م) وبمساحة (23000) بمنطقة الوفرة الزراعية 4-S/S قطعة (6) شريطة ما يلي:



1 ـ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ.



2 ـ تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد المحطة ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة للمحطة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.