بداح العنزي



يعقد المجلس البلدي اولى جلساته العادية في المبنى الجديد الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري، حيث سيناقش المجلس اقتراح رئيس المجلس بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت.



حيث تضمن الاقتراح التالي:



بالنظر الى ما تتمتع به مدينة الكويت من أهمية تجارية، وتحقيقا لهدف تحويل مدينة الكويت الى مركز مالي وتجاري، نقترح توحيد استعمال القسائم التي تطل على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت وذلك للاعتبارات الآتية:



أ - صدور العديد من قرارات المجلس البلدي بالموافقة على تحويل استعمال بعض العقارات الى الاستعمال التجاري في كافة مناطق الكويت.



ب - اختلاف نسب البناء الممنوحة للقسائم الاستثمارية في مدينة الكويت ما أدى الى خلق فوضى معمارية لا تتناسب مع التطلعات الى عاصمة جميلة.



ج - عدم استفادة ملاك القسائم الاستثمارية من الخدمات والمرافق التي تتوافر للمباني التجارية المجاورة لقسائمهم.



د - يعتبر خط البناء على الشارع الواحد من المعايير الأساسية في تخطيط المدن وتطويرها، إلا أن وجود القسائم الاستثمارية مجاورة للقسائم التجارية لنفس الشارع واختلاف اللوائح التي تسمح بترخيص كلا الاستعمالين يؤدي الى ضياع خط البناء وطمس الهوية المعمارية للمدينة.



ولهذه الاعتبارات مجتمعة نتقدم بالاقتراح التالي:



توحيد استعمال القسائم التي تطل مباشرة على الشوارع التي يغلب عليها الاستعمال التجاري في مدينة الكويت لتصبح قسائم ذات استعمال تجاري وذلك على كامل طول الشارع.



ويتضمن جدول الأعمال كتاب مدير عام البلدية بشأن تعديل البند (7) من مشروع لائحة مظلات السيارات والمتعلقة بتحصيل نصف دينار عن كل متر مربع لمرة واحدة لمظلات السكن الخاص.



كذلك يبحث المجلس الردود على اسئلة الأعضاء المتضمنة التالي:



كذلك الرد على السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والاحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي لها.



السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية الى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت مباشرة وآخر بشأن عقود نقل النفايات.



السؤال المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن أنواع العقود الخاصة بمشاريع البلدية العمرانية والمشاريع التنموية والمبادرات.



السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن اعلان منسوب الى بلدية الكويت.



السؤال المقدم من العضو م.علياء الفارسي حول حاويات النفايات ببلدية الكويت.



السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن التعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها.



السؤال المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق.



السؤال المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن الموقف التنفيذي الحالي لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في منطقة كبد.



السؤال المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التقارير الايضاحية من بلدية الكويت حول ملف نظافة المدن.



طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تخصيص ارض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة سكن إمام ومؤذن (بجوار مسجد أبونائلة) بمنطقة الظهر قطعة 4.



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسي بمدينة الكويت.



الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن استبدال الأكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.