في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد القريفة ان قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفر عن رفع 11 سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات سكراب، بالإضافة إلى وضع 23 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الصدد عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.