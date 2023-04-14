جريا على عادتهم السنوية، أقام شباب عائلة السهيل غبقتهم الرمضانية بحضور لفيف من مختلف المناطق والأطياف، سواء حضر أو بدو، وذلك بحضور جمع من المواطنين.



وتلقى شباب السهيل التهاني بشهر رمضان، كما تبادل الحضور التبريكات بالشهر الفضيل وأثنوا على عادة التواصل والتزاور في هذه الأيام المباركة التي جبل عليها الشعب الكويتي، وأصبحت من سماته المميزة، كما تبادلوا الأحاديث حول ما يهم دولة الكويت وأبناء شعبها في ظل حكم آل الصباح الكرام، لا سيما صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، داعين الله أن يحفظ الكويت ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار ومزيد من الازدهار.