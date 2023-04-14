أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن إطلاق مشروع «إحياء قرية مسلمة» ليلة 23 رمضان، والذي سينفذ في عدد من الدول في أفريقيا وآسيا، ويستفيد منه 12 ألف شخص.



وبين نائب المدير العام د.جابر الوندة أن المشروع يهدف إلى تغيير واقع قرية فقيرة، وتزويدها بالخدمات الأساسية التي من شأنها أن تضمن الحياة الكريمة لسكانها، بالإضافة الى مشاريع تنموية تساهم في تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة. وأوضح أن التبرعات ستوجه لتبني خدمات متكاملة اجتماعية وصحية وتنموية يعود نفعها على مئات المستفيدين ومنها بناء بيوت الفقراء، وحفر الآبار، وإنارة القرية، وكفالة المعلمين، وحلقات القرآن، وتوفير الخدمات الصحية، والمشاريع الصغيرة.



وأشار د.الوندة إلى أن التبرع يكون عبر زيارة موقع الجمعية الالكتروني أو عبر حساباتها على مواقع التواصل @alnajatorg وكذلك من خلال الاتصال على 1800082 للاستفسار أو طلب مندوب. وشكر د.الوندة المحسنين على دعمهم الدائم لمشاريع جمعية النجاة، ودعاهم لاستمرار العطاء مذكرا بقول الله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون).