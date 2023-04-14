أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية أنها تستهدف الوصول للمليونية الثانية من توزيع وجبات إفطار صائم بنهاية شهر رمضان الجاري، في سورية واليمن والهند ومدغشقر، بعد أن حققت هدفها خلال رمضان 2022 بتوزيع مليون وجبة إفطار على الصائمين في دول ومناطق محتاجة. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية م.نصار العبد الجليل: إن الوقف الإنساني أطلقت مشروع إفطار الصائم لإعانة المحتاجين في شهر الخير، وفتح أبواب الأجر أمام المحسنين ليفوزوا بأجور الصائمين مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا». وأوضح العبد الجليل أن مشروع إفطار الصائم لدى الجمعية يأتي في إطار المشروعات ذات المساهمات منخفضة التكلفة حيث تبلغ قيمة السهم 200 فلس لليوم و6 دنانير للشهر ولفت رئيس الوقف الإنساني إلى أن مشروع إفطار الصائم استهدف دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة بالوجبات في ظل تزايد حالات الجوع وسوء التغذية في مناطق التنفيذ، موضحا أن تجاوب المتبرعين الكرام مع المشروع يأتي انسجاما مع معاني الشهر الفضيل في العطاء والإنسانية والإحسان للآخرين وتلمس احتياجاتهم، داعيا أهل الخير إلى مواصلة تبرعاتهم للمشروع.