منصور السلطان



استمراراً للجهود الأمنية التي يقوم بها رجال قطاع الأمن الجنائي بملاحقة تجار ومروجي المخدرات وذلك بإشراف ومتابعة حثيثة من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الصباح، استطاع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الايام الماضية ضبط 11 شخصا وهم: 6 مواطنين منهم سيدة و4 من غير محددي الجنسية ووافد مصري وذلك في 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» عن القضايا الـ 8، فإن القضية الاولى تدور حول 3 مواطنين يتاجرون بالمواد المخدرة، وبعد البحث والتحري عنهم والتأكد من المعلومات تم عمل كمين لهم في مدينة سعد العبدالله، وخلال عملية الاستلام والتسليم تمت مداهمة الموقع وضبطهم وبحوزتهم كيلو حشيش وحبوب مخدرة و100 جرام من مادة الشبو المخدرة وذخيرة، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يتاجرون بالمواد المخدرة منذ عدة شهور.



وأكد المصدر أن القضية الثانية كانت من نصيب مواطن تم ضبطه في منطقة صباح السالم وبحوزته كيلوين ونصف الكيلو حشيش وكمية من حبوب الكبتاجون و20 غراما من مادة الشبو وميزان حساس، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويتاجر بها، وانه خلال ضبطه كان في طريقه لبيع المواد المخدرة المضبوطة معه.



وأوضح المصدر أن القضية الثالثة المتهم بها شاب غير كويتي، تم عمل كمين له وضبطه في منطقة صباح الناصر وبحوزته كيلو حشيش، حيث اعترف خلال التحقيق معه بأنه يبيع المواد المخدرة لحسابه الخاص بعد الحصول عليها من شخص لا يعرفه في منطقة الأحمدي.



وبين أن القضية الرابعة المتهم بها مواطنة في العقد الثاني من عمرها من أرباب السوابق تم عمل كمين لها في منطقة الجابرية وبحوزتها كيلو ونصف الكيلو من مادة الحشيش وميزان حساس وأدوات ومعدات تعاط، أوضحت خلال التحقيق معها أنها تتعاطى المواد المخدرة بالإضافة الى الاتجار بها والحصول على المواد المخدرة من صديقها المتواري عن الأنظار.



فيما كانت القضية الخامسة تدور أحداثها حول قيام شخصين غير كويتيين بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على الشباب في منطقة الصليبية، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التأكد ورصد المتهمين في منطقة الصليبية، حيث تمت مداهمة مسكنهما وضبطهما وبحوزتهما نصف كيلو من مادة الكيميكال و100 غرام شبو بالإضافة الى كمية حبوب مخدرة وطلقات سلاح كلاشينكوف ومسدس.



وأكد ان القضية السادسة المتهم بها وافد مصري الجنسية يروج المواد المخدرة في منطقة خيطان، فتم عمل كمين له وخلال عملية التسلم والتسليم تمت مداهمة موقعه وضبطه وبحوزته 50 غرام شبو وميزان حساس، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يحصل على المواد المخدرة من صديق له غادر البلاد منذ عدة أيام وان دوره يقوم بتجزئة المخدرات وبيعها على المتعاطين في المقاهي الشعبية والأسواق المركزية.



وأوضح أن القضية السابعة والمتهم بها مواطن في العقد الثالث من عمره تم ضبطه في منطقة سلوى وبحوزته ربع كيلو من مادة الماريغوانا وكمية من مادة الكوكايين المخدر.



وأشار الى أن القضية الثامنة بطلها شاب غير كويتي يروج المواد المخدرة على الشباب والفتيات في مدينة جابر الأحمد، حيث تم عمل كمين له وضبطه وبحوزته 30 غرام شبو وحبوب مخدرة وميزان حساس.



من جانبه، أكد المصدر أن جميع المتهمين الذين تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم مواد مخدرة اعترفوا خلال التحقيق معهم بالاتجار بالمخدرات، فتمت إحالتهم والمضبوطات الى النيابة العامة.