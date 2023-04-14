عبدالله قنيص



تقدم مواطن يعمل عسكريا في وزارة الداخلية من مواليد 1976 ببلاغ الى النائب العام اتهم من خلاله طبيبة عربية بالإهمال في اداء عملها وتسببها بحدوث كسر في كتف ابنته حديثة الولادة خلال عملية الولادة، وقال المواطن في الشكوى إن لجوءه الى النائب العام جاء عقب رفض المخفر تسجيل قضية له، مؤكدا أن هناك اهمالا صدر من الطبية والطاقم الطبي بالمستشفى الخاص الذي دخلت اليه زوجتــه للولادة به.



وبحسب مصــــدر أمني، فإن المواطن وهو من سكان مدينة صباح الاحمد السكنية قــــال ان زوجتــه وضعت مولودتها في 8 الجـــــاري، ومنـــذ أن خرجـــت الطفلــــة وهي تبكي على مدار الساعــــة، ما دعا الى التــــردد بهــــا الى مستشفى حكومي، وكانت المفاجــــأة ان هنــــاك كسرا في كتف الطفلة وان هذا الكسر نتـــج عن إهمــــال وإخراج خاص للطفلة من رحم الأم.



هذا، وسجل المواطن كل البيانات الخاصة بالمستشفى والطبيبة العربية التي قامت بتوليد زوجته.