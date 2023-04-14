سعود عبدالعزيز



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة مساء أول من أمس القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره وبحوزته مواد مخدرة و«فــأس» و«ساطــــور» بمنطقـــة بنيــد القار.



ووفق مصدر أفاد بأنه خلال قيام رجال دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة مساء أول من أمس بنقطة تفتيش في منطقة بنيد القار، صادف مرور سيارة يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره، ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك، وبعد إنزاله من السيارة عثر بحوزته على حبوب مخدرة وكيس به مادة الكيميكال وأدوات تعاط، بالإضافة إلى «ساطور وفأس»، وتمت إحالته والمواد المخدرة إلى الجهة المختصة.