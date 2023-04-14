

القاهرة - محمد صلاح



أبدت الفنانة حنان مطاوع دهشتها من محاولات البعض عقد مقارنات بينها وبين أداء والدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي، بل وترك البعض العنان لخيالهم بالقول إنها تفوقت مؤخرا على والدتها، خاصة بأدائها المميز في مسلسلي «وعود سخية» و«سره الباتع».



ورفضت حنان المقارنة أو التشبيه بينها وبين فنانة لها تاريخ طويل وبصمات بارزة في السينما والمسرح والدراما، لافتة الى أنها تحلم بأن تكون تلميذة في مدرسة المرشدي الفنية ووصفتها بـ «معلمة الأداء النموذجي».



من جانب آخر، أبدت حنان سعادتها برد فعل المشاهدين على دورها في مسلسل «وعود سخية»، لاسيما أنها جسدت شخصية متنوعة ومتقلبة دراميا طوال الحلقات، وبها كم من الانفعالات غير طبيعي، وتحمل تركيبة معقدة نفسيا ومتناقضة المشاعر.