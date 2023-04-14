

أعلن اتحاد مصارف الكويت عن تعطيل البنوك لأعمالها بمناسبة حلول عيد الفطر، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.



وفي هذا السياق، قالت مديرة العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى: «ينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف والشعب الكويتي وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات».