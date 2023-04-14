

المحلل الاقتصادي



بات القرار الاستثماري في الكويت يخضع للمفاضلة بين الأسهم والودائع في ظل ما شهدته أسعار الفائدة من ارتفاعات خلال الفترة الماضية، تلك هي خلاصة الأحاديث التي تشغل بال المواطنين في الدواوين مؤخرا، وذلك بالتزامن مع تعرض القرار الاستثماري في البورصة لضغوط في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والانخفاضات المتتالية للأسهم. فبحسب تحليل أجرته «الأنباء»، بلغ متوسط العائد على التوزيعات النقدية لأسهم أكبر 30 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، التي أعلنت عن توزيعات نقدية 4.6%، وفقدت الأسهم جزءا من تنافسيتها في ظل ارتفاع العائد الاستثماري على الودائع المصرفية في البنوك الكويتية الذي يخلو من المخاطر.



وتتسبب أسعار الفائدة المرتفعة برفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد ما يؤدي إلى خفض الإنفاق وقد تتأثر بعض القطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتي تعتمد بشكل مباشر على مشتريات المستهلكين، إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة تغير قرارات المستهلكين من الإنفاق إلى الادخار ما يتسبب بانخفاض إيرادات وأرباح بعض الشركات وقد تتأثر أسعار أسهم هذه الشركات سلبا، ما يجعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية كونها استثمارات لا تخلو من المخاطر ما قد يتسبب في انخفاض الطلب على الأسهم وبالتالي انخفاض أسعارها كما أن ارتفاع تكلفة القروض قد يمنع الشركات من الحصول على القروض للاستثمار في توسيع ونمو أعمالها وفي حال خفضت الشركة نموها أو كانت أقل ربحية بسبب ارتفاع تكاليف الدين أو انخفاض الإيرادات فإن التدفقات النقدية المستقبلية ستنخفض.



وبالنسبة لحالة السوق الكويتي، فقد ارتفع العائد على الودائع المصرفية بما يتجاوز 5% في ظل تنافس البنوك المحلية على السيولة ومحاولة بنك الكويت المركزي الحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري في ظل ارتفاع الفائدة على الإيداع بعملات دولية وخليجية، وزادت عوائد أدوات الدخل الثابت أو ما يعرف بالاستثمارات الآمنة من الودائع المصرفية والسندات والعقارات إلى حد ما.



1 ـ عوائد توزيعات نقدية فوق 10%



وتراوح العائد على التوزيعات النقدية لكبرى الشركات المدرجة في نطاق واسع يتراوح بين 1 و20% لكن عوائد التوزيعات النقدية التي زادت على 10% كانت لشركتين فقط وهما الاستثمارات الوطنية بعائد 19.6% وهيومن سوفت بعائد 10.7%، فيما تراوحت عوائد باقي الأسهم حول مستويات أقل من 10%.



2 ـ عوائد توزيعات نقدية فوق 5%



زاد العائد على التوزيعات النقدية عن 5% لأسهم 8 شركات فقط، حيث حل سهم شركة شمال الزور الأولى بعائد 9.34% يليه بوبيان بتروكيماويات بعائد 7.85%، وصناعات الغانم بعائد 6.6% يليها أريد بعائد 6.2% وبعدها زين بنسبة 6%، يليها سهم صناعات بعائد 5.5%، وكابلات بعائد 5.22% ثم في المرتبة الثامنة سهم التجارية العقارية بعائد 5%.



3 ـ عوائد توزيعات نقدية بين 1 و5%



تراوح العائد على التوزيعات النقدية لثلثي القائمة، لعدد 20 سهم لشركة مدرجة، بين 1 إلى 5% بصدارة أسهم شركات إس تي سي، وطيران الجزيرة وبورصة الجزيرة بعوائد توزيعات تقارب 4%.



إقبال ضعيف على الأسهم



ويلاحظ أن إقبال الكويتيين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي كان ضعيفا بصافي استثمارات بلغ 14.3 مليون دينار، لكنه يأتي عقب تخارجات ضخمة في 2022 بقيمة إجمالية بلغت 790 مليون دينار على مدار العام على الرغم من ارتفاع مؤشر السوق الأول خلال الفترة نفسها بأكثر من 7%، وتأثرت الفائدة بالكويت بما يجري عالميا، حيث عاش المستثمرون دورة اقتصادية كاملة امتدت لعدة سنوات من التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) والتي شهدت وتيرة تيسير قوية للغاية خلال فترة الوباء، لتتوقف وتبدأ دورة معاكسة من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) والتي أطلقها الفيدرالي الأميركي في مارس من العام الماضي، الأمر الذي تبعه تغييرات في قواعد اللعبة الاستثمارية، ويبلغ معدل سعر الخصم حاليا المحدد من قبل بنك الكويت المركزي عند 4%.