

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» حفل قرقيعان للأطفال في قصر نايف، في اطار برنامجه الحافل برمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية.



وساهمت مشاركة «بيتك» في حفل القرقيعان التي دأب البنك على القيام بها سنويا بإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع ومشاركتهم في مختلف المناسبات. وتتميز فعاليات القرقيعان التي ينظمها «بيتك» بتنوع المواقع التي يتواجد فيها لتغطي جميع الفئات العمرية للأطفال، حيث نظم «بيتك» فعاليات القرقيعان في الأفنيوز، وونتر وندرلاند وقصر نايف ومواقع أخرى.



ويركز برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» على المبادرات المجتمعية المختلفة ويضم فعاليات قرقيعان، وحملة افطار الصائم، ومسابقة تحدي المشي، وأنشطة رياضية وشبابية مختلفة، ومسابقات قرآنية، وتفاعل يومي مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الإفطار بالتعاون مع وزارة الداخلية.



كما يتضمن برنامج «بيتك» تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الإفطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية «ماچلة رمضان» وكسوة العيد على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره في المشاركة بمختلف المناسبات الاجتماعية.



.. ويعلن فائزي سحب حساب «الرابح»



أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر لسنة 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: فاطمة محمد شمس الدين، منصور عيد المطيري، فهد رمضان العنزي، زينب خالد الرشيدي، حضيري هملان الهملان، طارق عبدالله الكندري، شريفة عمر البكر، عبدالله ناوي الزايدي، طلال فهيد العجمي، عبدالعزيز حامد الهنيدي، أحمد خالد العوده، محمد بداح العجمي، عبدالعزيز منتصر التركيت، وعد خليف العنزي، مبارك فهيد الشامري، حمد فجري القريافي، طارق حسن الكندري، سامي زايد العنزي، عدنان عبدالرحمن الكندري، وابراهيم علي فريدون.



وتتضمن حملة حساب «الرابح» عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب. ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.