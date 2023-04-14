

استضافت الخطوط الجوية القطرية وقطر للسياحة غبقة رمضانية في فندق جميرا يوم الأحد 9 الجاري، حيث جمعت أكثر من 150 شريكا تجاريا والأسرة الإعلامية في الكويت للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وتضمن الحدث تقديم عدد من المأكولات الرمضانية التقليدية وأنشطة ترفيهية مفعمة بالحيوية.



وشكلت هذه الغبقة جزءا من التزام الخطوط الجوية القطرية بتعزيز علاقاتها مع الشركاء والمجتمعات المحلية في الكويت، إذ تشغل الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلات من وإلى الكويت منذ ما يقرب من 20 عاما وأصبحت شريك سفر موثوقا للعديد من المواطنين الكويتيين والمقيمين في الدولة.



وقد جمعت الغبقة الرمضانية الشركاء التجاريين للخطوط الجوية القطرية والأسرة الإعلامية في الكويت لمشاركة أجواء الشهر الكريم، وتفخر الخطوط الجوية القطرية بمواصلة التزامها تجاه السوق الكويتي وتتطلع إلى توسيع شبكتها وخدماتها في المنطقة.