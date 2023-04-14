

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، عن أحدث عروضها الترويجية لخدمات ما بعد البيع من نيسان.



وأكدت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين أن حملة رمضان هذا العام تعد فرصة مثالية للعائلات للاستفادة من الصفقات المميزة، بما في ذلك الخصومات الكبيرة التي تصل إلى 25% على قطع الغيار الأصلية، وفحص مجاني للسيارة وخدمات تلميع السيارة ابتداء من 25 دينارا.



وتعد شبكة خدمات ما بعد البيع لشركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين الأكبر في الكويت وتتمتع بسمعة كبيرة في السوق لتوفير مجموعة من الخدمات التي تركز على العملاء بما في ذلك حجوزات الخدمة وخدمة نيسان السريعة مع وقت استجابة سريع لمدة 60 دقيقة، وخدمة الاستلام والتسليم وخدمات التوصيل والمزيد، فضلا عن مركز الخدمة المخصص لخدمة مالكي سيارات نيسان باترول بتجربة عملاء مميزة.



إلى جانب هذه الميزات الفريدة، ستوفر الشركة أحدث مجموعة من عروض ما بعد البيع الأعلى قيمة وراحة وملاءمة لعملاء نيسان، وستقطع شوطا طويلا في ترسيخ سمعة نيسان كعلامة تجارية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها في الكويت.



وخلال شهر رمضان المبارك تعمل الورشة الرئيسية لمركز نيسان لخدمات ما بعد البيع من الساعة 8:00 صباحا حتى الـ 5:00 مساء، أما الخدمة السريعة فهي متوافرة من الساعة 8:00 صباحا حتى الـ 11:00 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، حيث تتوافر الخدمات من الساعة 8:00 مساء إلى الـ 12:00 صباحا.



ويمكن للعملاء زيارة مراكز ما بعد البيع المعتمدة للاستفادة من الصفقات الحصرية في هذا الشهر الكريم، أو الاتصال بمركز الاتصال المخصص على الهاتف: 1804888، أو زيارة الموقع الرسمي: www.babtain.com لمزيد من المعلومات.