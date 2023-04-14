

في إطار برنامجه الرمضاني الحافل بالأنشطة الاجتماعية والإنسانية والخيرية، يواصل البنك التجاري الكويتي أنشطته الخيرية التي استهلها منذ بداية الشهر الفضيل بتوزيع وجبات السحور على عمال البناء والتنظيف الموجودين في مختلف المناطق خلال شهر رمضان في إطار حملة البنك «سحوركم علينا».



وفي تعليقها على الحملة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع: من المعروف أن حملة «سحوركم علينا» التي أطلقها البنك منذ عدة سنوات سابقة تأتي مكملة لحملة «هون عليهم» الحائزة جائزة المشروع الرائد على مستوى دول الخليج العربي، حيث تأتي الحملة الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء ومشاركتهم في جميع المناسبات أثناء تأدية عملهم بهدف التواصل معهم في شهر رمضان والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.



وأفادت الورع بأن البنك أخذ زمام المبادرة بإطلاق مثل هذه الحملات المبتكرة خلال شهر رمضان وطوال العام استشعارا لمسؤوليته الاجتماعية تجاه عمال البناء والتنظيف الموجودين في أماكن عملهم، حيث يوزع فريق قطاع التواصل المؤسسي وجبات السحور على العمال، مبينة أن هذه الحملة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان بهدف تقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئة الجديرة بكل اهتمام ورعاية. وأشادت بجهود جميع الموظفين المتطوعين في الحملة.