

في إطار دوره المجتمعي الرائد، يواصل البنك الأهل المتحد تعاونه مع مؤسسة لوياك التطوعية، حيث قام البنك بتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع لوياك، يقوم البنك من خلالها بدعم عدد من مبادرات لوياك التطوعية والخيرية وبرامجها الهادفة خلال العام 2023.



تضمنت اتفاقية التعاون برنامج «كلمة»، المخصص للطلبة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على تطوير مهارات الطلبة في كيفية التعبير عن أفكارهم أمام الآخرين، ما يساعدهم على الاندماج في سوق العمل بشكل أسرع وأنجح، كما يساعدهم على تطوير ذاتهم وإمكاناتهم بشكل فعال حتى يستمتعوا بمسيرة مهنية مثمرة، حيث يسلط هذا البرنامج المتميز الضوء على تطوير مهارات الطلبة في فن المناظرات وتطوير مهارات وفنون مختلفة، مثل فن الخطابة «التحدث أمام الجمهور» وأسس القيادة والاستماع الفعال والعمل ضمن فريق واحد وذلك تحت إشراف أمهر وأفضل المدربين المحليين، وخبراء آخرين في مجالات عديدة.



كما تضمنت الاتفاقية حملة لشراء كسوة العيد للأطفال من الأسر المتعففة، لمشاركتهم فرحة الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك، ومبادرة موسم العودة إلى المدارس لتوفير المستلزمات الدراسية من قرطاسية وحقائب مدرسية وغيرها من الأدوات المدرسية للطلبة من الأسر غير المقتدرة، بهدف تخفيف أعبائهم ومساعدتهم على مواصلة دراستهم.



وتعليقا على توقيع الاتفاقية، أفادت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي بأن هذه الاتفاقية تؤكد نجاح التعاون بين البنك الأهلي المتحد ومؤسسة لوياك والذي استمر على مدار سنوات من خلال برامج متميزة.



وأكدت التميمي أن البنك الأهلي المتحد يعتز بدعمه لأنشطة مؤسسة لوياك والتي ترسخ سعي البنك الدائم لأن يكون مساهما رئيسيا في المبادرات التي ذات الطابع الخيري وخاصة تلك التي تهتم بالتعليم ودعم الشباب والأسر المتعففة وإدخال السرور والسعادة على نفوس الآخرين، وكذلك يعتز البنك الأهلي المتحد بدوره المجتمعي في دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم من خلال حصولهم على برامج تدريبية هادفة، ما يتفق مع برنامج البنك للعمل المجتمعي، والذي يضع الشباب على قائمة أولوياته.



من جانبها، أوضحت عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الدلالي أن هذا التعاون يأتي بعد إيمان البنك برؤية وأهداف لوياك في تمكين الشباب وخلق أجيال من القادة المؤثرين في المجتمع، حيث إن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة وإنما ممتدة منذ وقت طويل.