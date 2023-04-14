

تتوقع «أوپيك» نمو الطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام، رغم خطة المنظمة مع شركائها غير الأعضاء أو ما يعرف بمجموعة «أوپيك+» لخفض الإمدادات، لكنها ألمحت إلى زيادة الإمدادات بنهاية العام لتحقيق التوازن.



وقالت المنظمة في تقريرها الشهري أمس الخميس، إنها مازالت تتوقع نمو الطلب على الخام بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يتماشى مع التوقعات السابقة.



وأضافت أن الطلب على النفط بلغ 101.55 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي، فيما تتوقع أن يبلغ 103.27 ملايين برميل يوميا بحلول الربع الأخير من العام.



وأشارت إلى أنها ستكون بحاجة إلى زيادة الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا بين الربعين الأول والأخير من العام الحالي، من أجل الحفاظ على توازن أسواق النفط ومواكبة الطلب المتزايد في الصين.



ومع ذلك، قالت «أوپيك» إن الزيادة المعتادة في الطلب الموسمي في الولايات المتحدة قد تتأثر بأي ضعف اقتصادي بسبب رفع أسعار الفائدة، وإن إعادة فتح الاقتصاد الصيني لم يمنع التراجع المستمر في استهلاك الخام من قبل صناعة التكرير العالمية.



ولفتت إلى أن هناك تحديات محتملة أمام التنمية الاقتصادية العالمية، تشمل ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وارتفاع مستويات الديون السيادية والتزامات الشركات.



وأظهر التقرير أيضا انخفاض إنتاج دول المنظمة في مارس، حيث هبط بمقدار 86 ألف برميل يوميا إلى 28.80 مليون برميل يوميا.