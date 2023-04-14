

في إطار التزامه بأعلى معايير الصحة والسلامة في مكان العمل ومسؤولياته المدنية، نظم بنك برقان حفلا لتكريم ستة ضباط من الإدارة العامة للإطفاء، وذلك تقديرا لجهودهم المثمرة في إنجاح عمليات الإخلاء الوهمية، وتقديم التدريبات والإرشادات الوقائية لموظفي البنك المكلفين بالأمن والسلامة، والمسؤولين عن حالات الطوارئ المختلفة.



وأقيم الحفل في المقر الرئيسي للبنك بحضور الإدارة العليا، ممثلة بنائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات، وفاضل عبدالله نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي ـ الكويت بالوكالة ورئيس مدراء الخدمات المصرفية للشركات، وم.سعود الهدبة رئيس إدارة الخدمات العامة والشؤون الادارية، وعبدالله الأسطى أمين سر مجلس الإدارة ورئيس مدراء حوكمة الشركات، إلى جانب الموظفين وعدد من القيادات الفاعلة.



وشهد الحفل تسليم الجوائز للضباط الستة وهم كل من: العميد فهد العجمي، العميد عبدالله الأنصاري، العميد أحمد الرشيدي، العقيد محمد الكندري، العقيد أحمد المجادي والعقيد محمد العلي، تقديرا لجهودهم الاستثنائية خلال التدريبات التي أسهمت في تقييم وقت استجابة الموظفين، وتحديد الصعوبات المحتملة ومجالات التحسين المتعلقة بإدارة الكوارث أو الحوادث.



في هذا السياق، قال م.سعود الهدبة «نتقدم بالشكر من إدارة بنك برقان لما قدمته من استعدادات وتحضيرات خلال التدريبات، ولاتباع الموظفين أعلى معايير السلامة التي تضمن توفير بيئة عمل أكثر أمانا».



وأعرب الهدبة عن امتنانه وشكره للإدارة قوة الإطفاء العام، قائلا «نثمن جهود الإدارة العامة للإطفاء وتلبيتها دعوتنا لإقامة التدريبات الوقائية والاحترازية المنتظمة داخل البنك، ونشكر الضباط الستة الذين أشرفوا على تنظيم عمليات الإخلاء وعملهم الجاد الذي تكلل بنجاح هذه المبادرة».



وتابع «لقد أظهر موظفو البنك كفاءة عالية في الاستجابة لعمليات الإخلاء الوهمية، مؤكدين، من خلال حماسهم واستعدادهم، حرصنا والتزامنا في بنك برقان بالعمل المستمر لتحسين مستويات الوقاية والسلامة».



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان كان ضمن أفضل 20 مكان عمل في الكويت تم اختيارها هذا العام، إضافة إلى الاعتراف به كأفضل بيئة عمل، حيث تأتي حماية أمن الموظفين وسلامتهم على رأس أولوياته، ومن خلال هذه المبادرة يؤكد عزمه على مواصلة التعاون مع الهيئات الحكومية بهدف تعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ.