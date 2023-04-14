

أعلن بنك وربة عن إطلاق حملة ترويجية على المشتريات التي تتم في جميع الجمعيات التعاونية داخل الكويت، وذلك اعتبارا من 4 الجاري، لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية، والبطاقات مسبقة الدفع الصادرة عن بنك وربة، والتي تستمر حتى 21 الجاري.



وسيتم من خلالها إجراء سحب على جوائز نقدية فقط على المشتريات التي تقام في الجمعيات التعاونية. وسيقوم بنك وربة في نهاية فترة الحملة بإقامة سحب لعدد 20 عميلا فائزا تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، علما بأن قيمة الجائزة الواحدة 250 دينارا لكل عميل فائز.



في هذا السياق، قال مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في وربة عبدالله الشعيل «إن الحملة الترويجية التي أطلقها بنك وربة لعملائه بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تأتي من خلال حرص بنك وربة على إطلاق العروض والحملات في جميع المناسبات، ومنح جميع عملاء البنك مزايا حصرية وجوائز قيمة، ضمن سعيه المستمر لمواكبة احتياجات العملاء اليومية».



وذكر الشعيل أن بنك وربة يسعى دائما إلى تقديم كل ما يجعل عملاءه مميزين، وذلك نظرا لما ينفرد في تقديمه إلى جميع الشرائح ومحاولة فهم اهتماماتهم واحتياجاتهم، وتقديمها لهم في صورة منتج أو عرض مميز وهو ما يجعل بنك وربة دوما الأقرب لهم.



وأشار إلى أن وربة يقوم بصورة دائمة بتنظيم العديد من العروض والفعاليات المخصصة لعملائه، علما أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من هذه العروض، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق بنك وربة مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات التي تواكب سعي البنك المستمر ليكون مواكبا لتطلعات واحتياجات عملائه في مختلف نواحي حياتهم اليومية، ما يحقق لهم المزيد من السهولة والراحة واختصار الوقت.