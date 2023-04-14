بعد استقبال فاتر في الجانب الشمالي، وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الى العاصمة الأيرلندية (دبلن)، حيث لقي ترحيبا أكبر بكثير من البرلمانيين في أيرلندا أثناء زيارته لبلد أجداده.



وكان بايدن الرئيس الكاثوليكي الثاني فقط في تاريخ الولايات المتحدة، توجه جنوبا أمس الأول لتفقد نقطة إبحار بعض أجداده الأيرلنديين في القرن التاسع عشر، بعد خطاب ألقاه في أيرلندا الشمالية التي تحكمها المملكة المتحدة.



وخلال زيارة لقلعة كالينغفورد، قال بايدن «إنه شعور رائع! أشعر وكأنني عدت إلى دياري».



قبل ذلك، طغت على توقفه لليلة واحدة في بلفاست اتهامات وجهها الوحدويون الموالون للمملكة المتحدة إلى بايدن بخيانة المشاعر «المعادية لبريطانيا» على الرغم من محاولاته تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بعد 25 عاما من إبرام اتفاق «الجمعة العظيمة» للسلام بوساطة أميركية.



وقال بايدن الذي أكد أن أيرلندا «جزء من روحي»، لجمهور في جامعة ألستر في بلفاست إنه حريص على السلام في الجزيرة المقسمة بأكملها.



وفي خطابه أمام البرلمان الأيرلندي في دبلن، جدد بايدن خطوة سلفه جون فيتزجيرالد كينيدي الذي أصبح في يونيو 1963 أول رئيس أميركي في منصبه يزور أيرلندا، قبل خمسة أشهر من اغتياله.



وقال كينيدي في خطابه حينذاك إن مبنى البرلمان - لينستر هاوس - كان ملكا لأجداده من عائلة فيتزجيرالد، لكنه أضاف مازحا «لم آت إلى هنا لأطالب به».