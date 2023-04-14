وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس، التي رفعت دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في سبتمبر ضد ترامب وأبنائه الثلاثة البالغين تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية، ورد ترامب برفع دعوى مضادة على جيمس.



وقال ترامب في منشور على على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) «سأتمكن أخيرا من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها. في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم».



يأتي ذلك فيما يخوض ترامب معركة قضائية شرسة جعلته أول رئيس أميركي يمثل أمام المحكمة في قضية دفعه رشى لإسكات ممثلة أفلام أباحية، قالت إنها أقامت علاقة معه. في هذا السياق، تقدم الرئيس الأميركي السابق بشكوى قضائية ضد محاميه السابق مايكل كوهين الذي يرجح أن يكون الشاهد الأساسي في القضية.



والشكوى التي قدمها ترامب أمام محكمة في فلوريدا يطالب فيها كوهين بتعويض قدره 500 مليون دولار متهما إياه بخرق اتفاق السرية بين الموكل ووكيله.



وكوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين خلصت إلى توجيه 34 تهمة جنائية لترامب، منها تزوير وثائق والرشوة للممثلة ستورمي دانيالز. ويقول كوهين إنه سدد مبلغ 130 ألف دولار من حسابه مقابل صمت دانيالز عن علاقة كانت تربطها بترامب في العام 2006، وان ترامب دفع له المبلغ لاحقا، وأقر كوهين بأنه سدد المبلغ نيابة عن ترامب وقد حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات لإدانته في عدد من الجرائم.