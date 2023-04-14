رحبت كل من الرياض ودمشق ببدء اجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بينهما، وذلك خلال اول زيارة يقوم بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى المملكة منذ اكثر من عقد.



وجاء في بيان صحافي مشترك في ختام الزيارة أنها جاءت تلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.



وقال البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) انه «عقدت جلسة مباحثات بين الجانبين، جرت خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق».



واتفق الجانبان على «أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية».



وأكدا «أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».



كما بحث الوزيران الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سورية الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.



وأعرب الجانبان «عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين». وأعرب وزير خارجية الجمهورية العربية السورية عن تقدير سورية للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سورية.



وجاءت زيارة المقداد إلى السعودية، قبل يومين من اجتماع وزراء خارجية عرب دعت اليه الرياض اليوم لمناقشة عودة سورية إلى الجامعة العربية.



وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت إضافة الى العراق والأردن ومصر، سيجتمعون في جدة.



وأضاف في إحاطة لوسائل الإعلام المحلية «الهدف الأساسي هو التباحث في الوضع في سورية».



وقال الأنصاري إن قطر، لم تغير موقفها. وأضاف «الموقف القطري ثابت ولم يتغير وهو تلبية تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي والإجماع العربي حول هذه التحركات».