نفى مصدر من مصرف سورية المركزي الأخبار والصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بطرح عملة نقدية ورقية من فئة الـ10 آلاف ليرة سورية.



ونقل موقع «أثر» الموالي عن المصدر قوله: «لو كانت هناك نية في إصدار هذه الفئة لكان المصرف قد أعلن عنها قبل الإصدار»، مبينا أن العلامات الأمنية التي يتميز فيها المصرف غير موجودة على العملة المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



وحول ما إذا كانت هناك نية لطرح عملة نقدية جديدة، قال المصدر لـ «أثر»: «حاليا لا نية للمصرف بطرح عملة جديدة وفي حال إصدارها سنعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي».



وختم كلامه، لافتا إلى أن آخر تصريح للحاكم أكد فيه أن إصدار أي فئة نقدية يحتاج إلى مرسوم تشريعي وفي حال إصدارها ستكون جاهزة مع صدور المرسوم ولكن حاليا لا نية لطرح أي فئة.