

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



ضمـــن منافســـات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، يخوض الأهلي مواجهة مهمة في العاشرة والربع بتوقيت الكويت مساء اليوم أمام فريق فاركو، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج الفريق الأحمر ببطولة كأس مصر للمرة الـ 38 في تاريخه على حساب بيراميدز.



ويدخل الأهلي المواجهة في المركز الثاني برصيد 47 نقطة خلف فريق فيوتشر الذي ارتقى للصدارة بـ 48 نقطة بعد فوزه على غزل المحلة أول من أمس 1-0، لكن الأهلي له أربع مباريات مؤجلة، فيما يمتلك فاركو 32 نقطة في المركز الثامن.



وفي التوقيت نفسه تقام أيضا مواجهتان تجمع الأولى بين أسوان وبيراميدز، والثانية تجمع الاتحاد السكندري مع سموحة.



إلى ذلك، وبعد أزمة أحمد عبد القادر لاعب الأهلي مع مدرب الفريق كولر وإدارة الفريق، أعلن اللاعب انه تلقى عرضا رسميا من نادي سسكا موسكو الروسي، دون تفاصيل مالية، وسيقوم اللاعب مع وكيله بإطلاع إدارة الفريق على العرض الروسي لتحديد المقابل المادي إذا وافق كولر على رحيل اللاعب.



من جانب آخر، أعلن نادي الزمالك امس وصول المدرب العالمي الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم والمدير الفني الأسبق لمنتخب پاراغواي ليتسلم مسؤولية الفريق الأول، وقد تابع من المدرجات المباراة التي أقيمت أمس وجمعت الفريق الأبيض مع حرس الحدود ضمن الجولة 25 من الدوري، للتعرف على الفريق ولاعبيه قبل تولى المسؤولية رسميا بعد المباراة.



وخاض الكولومبي (62 عاما) تجارب تدريبية عدة في الأميركيتين الجنوبية والشمالية، فيما كانت بداياته مدربا مساعدا في الجهاز الفني لمانشستر سيتي في العام 2001.



وكانت أبرز محطاته التدريبية في نيويورك ريد بولز الأميركي في 2007، وساو باولو البرازيلي في 2015، ومنتخبي المكسيك (2015) والپاراغواي (2018).