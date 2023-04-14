

عبدالعزيز جاسم



علمت «الأنباء» أن نادي القادسية استقر على الإبقاء على المحترفين الفرنسي عبدالواحد سيسوكو والمالي إبراهيما تانديا حتى الموسم المقبل، بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم السالمية العاجي جمعة سعيد الذي سبق أن لعب تحت قيادة المدرب محمد إبراهيم مع السماوي حتى منتصف الموسم الحالي، وذلك بعد الاتفاق بين الإدارة والجهاز الفني.



إلى ذلك، أجرى لاعب الأصفر عبدالعزيز وادي عملية جراحية بالغضروف الخارجي للركبة تكللت بالنجاح. وغاب وادي تقريبا عن معظم منافسات الموسم بسبب الإصابة بعد أن ظهر بمستوى لافت في بدايته، لكنه لن يتمكن من العودة هذا الموسم لحاجته الى فترة لا تقل عن شهر ونصف الشهر من أجل التعافي وإعادة التأهيل، وسيكون ذلك تحت إشراف طبي خلال فترة الصيف، على أن يكون جاهزا للمشاركة مع انطلاق الموسم المقبل.



ويستعد الأصفر لمواجهة الكويت في الجولة الرابعة من القسم الثالث والحاسم بدوري زين الممتاز «الـ 6 الكبار» الأحد المقبل، وهي المواجهة التي ستحدد بشكل كبير قدرته على العودة والمنافسة من جديد أم ابتعاده وتكملة باقي المباريات من أجل الحصول على مركز متقدم مع نهاية الموسم، وليكون بمنزلة إعداد للمواجهة الأهم في نصف نهائي كأس الأمير 3 مايو المقبل والتي أيضا ستكون أمام الأبيض.



وكان القادسية قد تعرض لهزة كبيرة بعد خسارته من كاظمة 1-4 في الجولة الماضية تحت قيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم الذي صرح في وقت سابق بأنه بحاجة الى وقت لترتيب أوراق الفريق من خلال تصعيد بعض اللاعبين من فريق تحت 21 عاما.