

هادي العنزي



تجاوز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء عقبة نظيره الصليبخات 97-89 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وذلك ضمن منافسات القسم الحاسم للدوري الممتاز ليرفع الجهراء رصيده إلى 10 نقاط متساويا مع القرين بالرصيد نفسه، فيما وصل الصليبخات إلى النقطة الـ 8 في المركز السادس والأخير.



ولايزال الصراع مشتعلا بين الجهراء والصليبخات على المقعد الأخير المؤهل إلى الدور نصف النهائي على لقب الدوري، وذلك بعدما ضمنت فرق الكويت وكاظمة والقادسية تأهلها إلى الدور نصف النهائي، ويتوقع أن تحسم المواجهة التي تجمعهما معا الخميس المقبل الصراع بين الفريقين على البطاقة الأخيرة. إلى ذلك، يلتقي النصر مع اليرموك في الـ 10:30 مساء غد السبت على صالة الاتحاد في أولى مواجهات الفريقين بنهائي دوري الدرجة الأولى الذي يقام بنظام «بلاي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاث متاحة، فيما سينتظر الخاسر خامس الدوري الممتاز ليلتقيه في مواجهة فاصلة من أجل التأهل إلى الممتاز أو البقاء في «الأولى».