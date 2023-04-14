

يتواصل صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بوصول المسابقة للمرحلة الـ 31، ويلتقي صاحب المركز الثاني مان سيتي مع ضيفه ليستر سيتي غدا السبت.



ويتصدر أرسنال ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن «السيتي»، الذي يملك مباراة مؤجلة.



وستكون الفرصة مواتية أمام مان سيتي لتضييق الخناق على أرسنال، وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط حينما يواجه ضيفه ليستر سيتي المتعثر، الذي يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 25 نقطة، وذلك قبل مواجهة وست هام مع أرسنال في اليوم التالي.



ويخوض مان سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه الكاسح 3-0 على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في المربع الذهبي للمسابقة القارية التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.



وما زال الصراع على المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري الأبطال في الموسم المقبل، قائما بين الثلاثي نيوكاسل يونايتد ومان يونايتد، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 56 نقطة من 29 مباراة، وتوتنهام هوتسبير، الذي يحتل المركز الخامس بـ 53 نقطة من 30 لقاء.



ويـحــل نيـوكـاســـل ضيفا على أستون فيلا، ويلعب توتنهام مع ضيفه بورنموث.



ويبحث تشلسي عن تحقيق انتصاره الأول مع مدربه العائد لقيادته فرانك لامبارد، عندما يلعب مع ضيفه برايتون.



وتشهد المرحلة ذاتها مواجهات مهمة أخرى، حيث يلعب إيفرتون مع ضيفه فولام، كما يلتقي ساوثمبتون مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع برينتفورد.