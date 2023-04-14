

يخوض ريال مدريد حامل اللقب رحلة سهلة عندما يحل ضيفا على قادش في المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم غدا السبت.



ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 13 نقطة عن غريمه الملكي، قبل 10 مراحل على انتهاء موسم «الليغا»، ويبدو في طريق واثق لاحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2019 والسابع والعشرين في تاريخه.



لكن «الملكي» يخوض المواجهة المقبلة غدا، بعد سقوطه الأسبوع الماضي أمام ضيفه فياريال 2-3، مهدرا تقدمه 2-1 في آخر ثلث ساعة، ولحسن حظه تعادل برشلونة سلبا مع جيرونا وإلا لكان الفارق 15 نقطة. ويبدو ريال مدريد مركزا جهوده على المسابقة القارية التي أحرز لقبها 14 مرة (رقم قياسي)، وبات قريبا من دورها النصف نهائي، حيث سيلتقي في حال تأهله الفائز بين مان سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني (3-0).



ويلعب غدا ايضا فياريال مع بلد الوليد، وأتلتيك بلباو مع ريال سوسييداد، وريال بيتيس مع إسبانيول، فيما تفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء وحيد يجمع بين رايو فايكانو وأوساسونا.