

كان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي سعيدا بفوز فريقه على ضيفه تشلسي الإنجليزي 2-0 ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على أن لاعبيه ينبغي أن يكونوا مستعدين لـ «القتال والتضحية» في مباراة الإياب على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء المقبل.



ورغم عجز «البلوز» عن هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، إلا أن أنشيلوتي يرى أن الريال بحاجة للعمل الجاد من أجل إنهاء المهمة في مباراة العودة.



وقال أنشيلوتي لشبكة «بي تي سبورت» عقب المباراة «أعرف كرة القدم جيدا واللاعبون يدركون أن لدينا 90 دقيقة أخرى، وسيكون الأمر صعبا، وينبغي علينا أن نكون مستعدين».



وأوضح أنشيلوتي «لقد فزنا 2-0، واستفدنا من هذه المباراة، لكن المواجهة لم تنته بعد، تشلسي فريق جيد ولديه لاعبون جيدون، وعلينا القتال والتضحية في لندن. هذا أمر طبيعي تماما، إنها مباراة في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا».



من جهته، يعتقد مدرب تشلسي فرانك لامبارد أن بإمكان لاعبيه الصعود للمربع الذهبي. وتحدث لامبارد لمحطة «بي تي سبورت» عقب اللقاء، حيث قال «إنني فخور بالرجال العشرة. رغم النقص العددي الذي عانينا منه، لم يتمكنوا من تسجيل أهداف أخرى. هناك بعض الأشياء الجيدة، لكن النتيجة هي الحقيقة».



وتابع لامبارد «قلت للاعبين (في غرفة تبديل الملابس) يمكن أن تحدث أشياء خاصة في «ستامفورد بريدج». إنهم فريق جيد للغاية، لكن ينبغي علينا أن نثق بأنفسنا». وقد أحرز هدفي ريال مدريد كل من الفرنسي كريم بنزيمة (21) وماركو أسينسيو (74)، فيما لعب «البلوز» بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بن تشلويل (59).



وفيما يخص المباراة الأخرى ضمن الدور نفسه، أعلن المدير الفني لنابولي لوتشيانو سباليتي أن النجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين سيكون جاهزا لقيادة هجوم الفريق في المباراة الحاسمة ضد ميلان الأسبوع المقبل.



وغاب أوسيمين عن خسارة نابولي 0-1 أمام مضيفه ومواطنه ميلان على ملعب «سان سيرو» بداعي الإصابة.



وجاء هدف «الروسونيري» الوحيد عن طريق الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر (40). وزاد الأمر صعوبة بالنسبة الى نابولي عندما أكمل ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين اثر طرد زامبو انغويسا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (74).