

يسعى نابولي الى الاقتراب أكثر من لقب طال انتظاره عندما يستضيف هيلاس فيرونا المتواضع غدا السبت ضمن مباريات المرحلة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويغرد الفريق الجنوبي خارج السرب في الصدارة برصيد 73 نقطة، ويتقدم بفارق 16 نقطة عن وصيفه لاتسيو، وبات تتويجه باللقب الأول منذ عام 1990 بقيادة الأسطورة الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا مسألة وقت ليس إلا. وتبدو كفة نابولي راجحة لاسيما أن فيرونا فشل في الفوز في المباريات ال 15 التي خاضها هذا الموسم خارج ملعبه في الدوري المحلي. ويخوض لاتسيو مباراة سهلة خارج ملعبه اليوم الجمعة امام سبيتزيا صاحب المركز السابع عشر.



أما ميلان المنتشي بتقدمه على نابولي 1-0 في دوري الأبطال، فيخوض اختبارا صعبا ضد مضيفه وجاره بولونيا الذي يحقق هذا الموسم نتائج لافتة بإشراف الدولي الإيطالي السابق تياغو موتا ويصارع من اجل المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.



ويريد إنتر الذي يستقبل مونزا، نقل عدوى نتائجه القارية الى الدوري المحلي حيث حصد نقطة واحدة في آخر 4 مباريات وتراجع الى المركز الخامس،



ألمانيا



عقب خسارته القاسية أمام مان سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، يطمح بايرن ميونيخ لاستعادة اتزانه سريعا، حينما يستضيف هوفنهايم غدا في المرحلة الـ 28 من الدوري الألماني. ولا يمتلك «البايرن»، الذي فاز بلقب «البوندسليغا» في المواسم العشرة الأخيرة، رفاهية فقد النقاط في لقائه أمام هوفنهايم، حيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام أقرب ملاحقيه دورتموند الذي يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد مضيفه شتوتغارت. وفي بقية اللقاءات، يلعب كولن مع ماينتس، ولايبزيغ مع أوغسبورغ، وآينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين شالكه مع هرتا برلين.



فرنسا



ستحدد مواجهة باريس سان جرمان ولانس بشكل كبير معالم المشهد الختامي للدوري الفرنسي، عندما يلتقي المتصدر (69 نقطة) ووصيفه بفارق 6 نقاط غدا السبت على ملعب «بارك دي برانس» في المرحلة الحادية والثلاثين.



ويلتقي غدا كذلك رين مع ريمس، في حين يلعب اليوم تولوز مع ليون.