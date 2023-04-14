ذكرت تقارير أن إعصار إلسا الاستوائي ازدادت قوته إلى المستوى الخامس لدى عبوره ساحل شمال ولاية ويسترن بأستراليا أمس الخميس، ليصبح الإعصار الأقوى الذي يضرب الولاية منذ 14 عاما.



وذكرت هيئة البث الأسترالية أن الإعصار حاليا مصنف ضمن المستوى الرابع، ويبعد 245 كيلومترا شمال بورت هيدلاند، وتصاحبه رياح سرعتها 185 كيلومترا في الساعة، وزوابع بسرعة 260 كيلومترا في الساعة.



وصدر تحذير باللون الأصفر يغطي مساحة أكثر من 700 كيلومتر من الساحل بين منطقة في جنوب بروم إلى ويم كريج.



يشار إلى أن آخر إعصار من المستوى الخامس ضرب ولاية أستراليا الغربية كان الإعصار لورانس في عام 2009.