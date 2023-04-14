أجلي أكثر من ألفي أميركي بعد اندلاع حريق في مصنع مهجور لإعادة تدوير البلاستيك في ولاية إنديانا شمال الولايات المتحدة تسبب في سحابة من الدخان قال مسؤولون إنها قد تحمل أبخرة سامة.



وقال ديف سنو، رئيس بلدية مدينة ريتشموند للصحافيين، إن الحريق الذي اندلع الثلاثاء «امتد إلى المبنيين الموجودين في الموقع وإلى مستودع خارجي... كان مصنعا يجمع البلاستيك ومواد أخرى لإعادة تدويرها أو إعادة بيعها».



وشوهدت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود في لقطات نشرتها سلطات المدينة.



وقال مايكل ريغان، مدير وكالة حماية البيئة (EPA)، إن موظفي الوكالة يجمعون عينات من المنازل المحيطة لتحديد إن كان الدخان خارج الموقع يحتوي على الأسبستوس.



وقال مسؤول محلي في وكالة حماية البيئة، إن فرقه لم تعثر بعد على أي مواد سامة بعد تحليل الهواء، لكنهم لم يتمكنوا بعد من إجراء فحص داخل المناطق التي تم إخلاؤها.



وكان رئيس جهاز الإطفاء بولاية إنديانا ستيف جونز قال الثلاثاء، إن الدخان «سام».



وأضاف الأربعاء أنه على الرغم من احتواء الحريق إلا أنه سيستمر لعدة أيام.



وقالت إدارة الكوارث في مقاطعة واين لوكالة فرانس برس، إنه تم تحديد منطقة إخلاء بشعاع 800 متر حول الموقع يعيش فيها ما لا يقل عن 2011 شخصا.