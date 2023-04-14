قدم علماء فلك أمس الخميس صورة للثقب الأسود «M87*» («ام87*»)، «أكثر وضوحا» من تلك التي أظهرتها شبكة من التلسكوبات عام 2019، لكن عالما شارك في التوصل إلى الصورة الأولى دعا الى التحفظ بشأنها بسبب استخدام أساليب محاكاة للحصول عليها.



وقدم فريق من الباحثين الأميركيين بقيادة ليا ميديروس، من معهد الدراسات المتقدمة، «نسخة جديدة» لهذه الصورة التي جابت العالم عند طرحها، بحسب دراسة نشرت نتائجها مجلة «أستروفيزيكال جورنال ليترز».



وأنتج فريق التعاون الدولي «إيفنت هورايزن تلسكوب» (إي إتش تي) صورة لدائرة مظلمة صغيرة وسط هالة برتقالية متوهجة، وهو الشكل الذي يعرف به الثقب الأسود العملاق الموجود في قلب المجرة «ام87» (Messier87) التي تبعد 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض.



وأشار معهد الدراسة المتقدمة، إلى أن الصورة الجديدة «أكثر وضوحا»، وهي تظهر حلقة برتقالية أدق بكثير، نتجت عن المادة التي وصلت إلى درجات حرارة هائلة قبل أن يمتصها الثقب الأسود، ودائرتها المركزية هي فقط «الظل».



وقد استحصل على الصورة الأولى في نهاية حملة مراقبة لشبكة التلسكوب الراديوي التابعة لـ «إيفنت هورايزن تلسكوب» أجريت عام 2017. وأنتجت الصورة الجديدة عن طريق تمرير البيانات التي جمعت بواسطة «إي إتش تي» عبر مرشح (فلتر) آلة تعلم خوارزمية، تسمى «بريمو»، حللت نحو 30 ألف صورة لثقوب سوداء جرى التوصل إليها من خلال عمليات محاكاة.



غير أن أستاذ الفيزياء الفلكية هينو فالكه، من جامعة رادبود الهولندية (في نيميغن)، وصف هذه المقاربة بأنها «مثيرة للاهتمام، لكنها خطرة للغاية».