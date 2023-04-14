

خطورة النوم لفترات طويلة



يُطلب منا باستمرار الحصول على قسط كاف من النوم، لكن العلماء يحذرون من أن الحصول على الكثير من النوم يمكن أن يكون ضارا.

وحلل باحثون في جامعة غالواي بأيرلندا بيانات من 5000 شخص أصيب نصفهم بالفعل بسكتة دماغية.

ويوجد لدى المشاركين الذين ناموا أكثر من تسع ساعات في الليلة خطرا مضاعفا للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين ناموا سبع ساعات قياسية.



وأظهرت النتائج أيضا أن الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بثلاث مرات.

وكانت الدراسة قائمة على الملاحظة، ما يعني أنها لم تستطع إثبات ما إذا كان النوم الزائد أو القليل جدا يزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن كل شخص يجب أن يحصل على سبع ساعات كحد أدنى من النوم كل ليلة. وتم بالفعل ربط النوم لفترة طويلة بمشكلات صحية متعددة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة.



ولم يتضح سبب زيادة النوم المفرط في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكن العلماء أشاروا إلى أنه قد يكون مؤشرا على مشاكل صحية أخرى. وهذا يشمل نمط الحياة الخامل، وفقر الدم أو الاكتئاب، وكلها معروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو زيادة احتمالية الإصابة بالسمنة.



المصدر: «ديلي ميل»