القاهرة ـ ناهد إمام



أكدت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ197 ألفا و720 مواطنا ومواطنة من خلال 167 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر مارس الماضي يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 33 ألفا و953 تحليلا معمليا وأشعة، لافتا إلى تحويل 2287 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.



من جانبه، أوضح د.محمد حسنين رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و275 مواطنا بمحافظة أسوان، و12 ألفا و158 مواطنا بأسيوط، و9 آلاف و401 مواطن بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و370 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و463 مواطنا بالأقصر، و1598 مواطنا بالبحر الأحمر، و11 ألفا و666 مواطنا بالبحيرة، و10 آلاف و684 مواطنا بالجيزة، و7 آلاف و991 مواطنا بالدقهلية، و5 آلاف و935 مواطنا بالسويس، و13 ألفا و378 مواطنا بالشرقية، و12 ألفا و571 مواطنا بالغربية، و5 آلاف و545 مواطنا بالفيوم، و7 آلاف و87 مواطنا بالقاهرة.



وأشار د.إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضا لـ10 آلاف و700 مواطن بالقليوبية، و7 آلاف و916 مواطنا بالمنوفية، و12 ألفا و944 مواطنا بالمنيا، و3 آلاف و297 مواطنا بالوادي الجديد، و11 ألفا و155 مواطنا ببني سويف، و1643 مواطنا بجنوب سيناء، و9 آلاف و421 مواطنا بدمياط، و8 آلاف و867 مواطنا بسوهاج، و3 آلاف و987 مواطنا بقنا، و5 آلاف و669 مواطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و999 مواطنا بمطروح