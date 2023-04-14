

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المختصة التابعة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى والتعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه حفاظا على مرتادي الطريق وضمان أمن وسلامة الجميع.



وقال بيان صحافي صدر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الفريق البرجس أكد خلال زيارة قام بها لمركز عمليات الازمات والكوارث للاطمئنان على جاهزية رجال الأمن والإجراءات المتبعة للتعامل مع الأمطار ضرورة تسهيل الحركة المرورية وتقديم المساعدات المرورية والأمنية والإنسانية على مدار الساعة.



واضاف البيان ان البرجس أعرب عن الشكر والتقدير لجميع منتسبي المؤسسة الأمنية والجهات الحكومية المعنية على الجهود المبذولة والعمل المتواصل من قبل الجميع من أجل سلامة المواطنين والمقيمين.



وأوضح ان وكيل وزارة الداخلية اطلع خلال الزيارة على الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسية والفرعية استمع خلالها إلى شرح مفصل عن الإجراءات الميدانية المتبعة من انتشار الدوريات والآليات وتلقي البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين وآلية تحويلها إلى جهات الاختصاص للتعامل الفوري معها.



فرق الإطفاء تعاملت مع حوادث سقوط عدد من المظلات والخيام والأشجار في مناطق مختلفة



ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه وردت عدة بلاغات الى إدارة العمليات المركزية تفيد بوقوع حوادث سقوط أشجار ومظلات وخيام في مناطق مختلفة من البلاد.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مراكز الإطفاء الى مواقع البلاغات حيث تم التعامل معها جميعا دون وقوع أي إصابات تذكر.