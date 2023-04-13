أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان بلاده تريد تعزيز العلاقة مع تركيا على أرضية راسخة بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي ويعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة بصفة عامة.



وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، انه تم الاتفاق على إطار زمني محدد للارتقاء بمستوى العلاقات الديبلوماسية مع تركيا والتحضير لعقد قمة لرئيسي البلدين.



وتابع: نريد تنظيم التعاون مع تركيا سياسيا وثقافيا واقتصاديا بما يعود بالنفع على الشعبين.



وقال علينا ان نكثف جهودنا معا لمنع الاعتداء على حقوق الفلسطينيين من هدم البيوت والاستحواذ على الأراضي الفلسطينية ومنع الاستيطان التي تزيد التوتر والعمل على توفير الظروف الملائمة للحصول على الحقوق الفلسطينية.



من جهته، قال أوغلو ان التعاون مع مصر مهم جدا من أجل الاستقرار في المنطقة وسيكون هناك تعاون أوثق في الملف الليبي، مضيفا، نريد إجراء انتخابات حرة وشفافة في أسرع وقت ممكن في ليبيا.



وتابع: نريد تطوير علاقاتنا في مجال الطاقة في مصر ونحفز الشركات التركية للقيام بالاستثمار في هذا المجال، وأضاف: سنحفز الشركات التركية من اجل زيادة الاستثمارات في مجال السياحة.