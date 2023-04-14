واصلت وزارة الاشغال العامة جهودها لسحب وتسهيل انسياب مياه الأمطار عن الطرق الرئيسية وشوارع البلاد والناتجة عن الحالة المطرية.



وتواجدت سيارات وآليات الوزارة منذ الساعات الاولى للحالة المطرية، حيث تمركزت في الطرق الرئيسية والشوارع العامة لتقوم بتأمين حركة المرور في حال وجود ارتفاع في منسوب مياه الأمطار قد يتسبب في تعطل حركة الشوارع.



وتتعامل وزارة الأشغال مع الحالة المطرية جنبا إلى جنب مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة كوزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والحرس الوطني من خلال تواجد الفرق المعنية كل في موقعه ليقوم بدوره المنوط به.