دارين العلي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن يوم الاثنين المقبل سيشهد فض عطاءات مناقصة العدادات الذكية - المرحلة الثانية تمهيدا لدراستها وترسية المناقصة على العرض المناسب. وقالت المصادر إنه من المقرر وبمجرد فض العطاءات من قبل الجهاز المركزي للمناقصات أن ترسل العطاءات إلى الوزارة لدراستها فنيا وإعداد التوصية الخاصة بها خلال شهر وفقا للوائح والقوانين المعمول بها داخل الجهاز. ولفتت المصادر إلى أن هذه المناقصة غاية في الأهمية لاستكمال خطة الوزارة لتحويل جميع العدادات إلى ذكية، إذ سيتم توريد ما يقرب من 500 ألف عداد كهرباء ذكي و230 ألف عداد لتركيبها في جميع القطاعات، سواء الاستثماري أو التجاري أو الصناعي أو السكن الخاص. وأوضحت المصادر أن الوزارة حاليا تحتفظ بمخزون إستراتيجي كاف من المرحلة الأولى للمشروع الذي استقدم خلالها 200 ألف عداد ذكي تم استخدامها في محافظتي حولي والفروانية في السكن الاستثماري والتجاري والصناعي بالإضافة إلى السكن الخاص الجديد في عموم محافظات البلاد.



ولفتت إلى أن المخزون الاستراتيجي المتبقي من هذه المرحلة للتركيب في المنشآت والمدن والقسائم الجديدة، إذ إنه لا عدادات ميكانيكية يتم تركيبها في أي من المنشآت الجديدة، حيث تم إيقاف جميع طلبات الشراء، وليس هناك أي مناقصات للعدادات الميكانيكية، وبالتالي فإن التركيب في السكن الخاص بالقسائم والمدن الجديدة سيكون بالكامل من العدادات الذكية.