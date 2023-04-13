الرياض - كونا: رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بعودة العلاقات الديبلوماسية بين البحرين وقطر بعد نجاح اجتماع لجنة المتابعة البحرينية - القطرية الثاني والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.



وأشاد البديوي في بيان بهذه «الخطوة المباركة» التي تأتي انطلاقا من توجيهات قادة دول مجلس التعاون في (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) التي عقدت في مدينة (العلا) في السعودية في يناير 2021 والتي تجسد حرص القادة على مستقبل وكيان مجلس التعاون وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك ووحدة الصف في البيت الخليجي ودعما لمسيرته المباركة.



وأعلنت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية خلال اجتماعها الثاني الأربعاء إعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما، وذلك انطلاقا من حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية.