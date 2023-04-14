خديجة حمودة ووكالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري أمس أنه بحث مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو العديد من القضايا وفي مقدمتها العلاقات الثنائية وتنمية المؤسسات بين البلدين والجهود المبذولة، «كما تناولنا جميع أوجه العلاقات والعمل على تذليل أى ما قد يحد من تطور العلاقات والارتقاء بها، والاستجابة إلى رغبة البلدين في تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة، وتوسيع رقعتها سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، والإحساس المتبادل بأن في تنمية هذه العلاقة ما يعضد الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويعود بالنفع بشكل كبير على شعبي البلدين وشعوب المنطقة بصفة عامة».



وأعرب شكري في كلمة - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة - «عن شكره بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ودفء الاستقبال الذي أصبح سمة في اللقاءات المصرية التركية المتكررة، معبرا عن سعادته بهذا التسارع في وتيرة اللقاءات وما تظهره من اتساع رقعة الفهم والرؤية المشتركة والتوافق فيما بين الجانبين ووجود إرادة سياسية قوية على مستوى البلدين لتفعيل العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات».



وقال شكري:«اتفقنا على استمرار هذه الوتيرة السريعة في الاتصالات والتواصل للفوائد الناتجة عنها من خلال تحديد نتائج محددة تؤدي إلى مزيد من التفاهم والاتفاق على الخطوات التي يتطلب منا اتخاذها، واتفقنا أيضا على إطار زمني محدد يتم بلورته فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى العلاقات الديبلوماسية، والذي سيتم الاعلان عنه في الوقت الملائم، وذلك في إطار التحضير لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين لتتوج المسار الذي بدأناه منذ سنوات، ولكنه أخذ شكله خلال الشهر والنصف الماضيين والذي سيكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقة الثنائية.



واضاف شكري خلال المؤتمر:«بحثنا في إطار الأوضاع الإقليمية بشكل معمق وشفاف، القضية الفلسطينية والحاجة الى العمل المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وجهودنا الثنائية في التنسيق، لافتا إلى أنه أحاط وزير الخارجية التركي، بالجهود التي بذلتها مصر لاحتواء التصعيد الأخير بضرورة مراعاة إسرائيل لحرمة المسجد الاقصي للشعوب الإسلامية، وضرورة احترام حرية العبادة، واحترام الوضع القائم دون تغيير للمسجد الأقصي».



وأكد سامح شكري أنه من خلال التشاورات والتنسيق والاتصالات مع الشركاء الدوليين الفاعلين، أن يكون لنا صوت مسموع في هذا الاطار ضمانا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن التنسيق بين مصر وتركيا سيكون له وقعه وتأثيره في تحقيق هذه المصلحة.



وحول ما يتعلق بليبيا، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك رغبة مشتركة بين البلدين بأن يتم العمل على تحقيق المؤسسات الليبية لمسؤولياتها، بأن تقدم ليبيا على انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى تتولي المسؤولية حكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، وتكون قادرة في نفس الوقت على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والحفاظ علي المقدرات الليبية لصالح الشعب الليبي الشقيق.



وتابع:«تناولنا أيضا تطورات الأوضاع في سورية، وأحطت وزيرالخارجية التركي بالاتصالات الأخيرة التي تمت بين مصر والحكومة السورية، واستقبال وزير الخارجية السوري في مصر، وأهمية التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها وعدم وجود القوات الأجنبية على أراضيها والتعامل مع قضية الارهاب مع ضرورة وفاء الحكومة السورية بكل التزامتها القائمة في قرار مجلس الامن 2254، ويكون هناك مسار سياسي يضم كافة الشركاء يؤدي الى ازاحة شوائب الماضي، والإقدام على مستقبل أكثر إشراقا وبناء الثقة لعودة اللاجئين السوريين الى ديارهم والسير قدما مع المبعوث الأممي في المسار الدستوري وذلك لاستعادة سورية لكامل سيادتها واستقلالها».



ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن شعوره بالامتنان من السرعة التي اكتسبتها العلاقات الثنائية منذ لقاء الرئيسين في الدوحة، لافتا الى انه جدد اليوم مع نظيره المصري إرادته لمواصلة هذه السرعة.



وقال أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره سامح شكري في أنقرة،:«نرغب في ملء الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح واتفقنا على إنهاء الأمور الأخرى، وإرساء الخطوات الأخرى في نفس الوقت».



واضاف تناولنا اليوم موضوعا مهما يتعلق بتعيين السفراء، مؤكدا:«نحن نقوم اليوم بتسجيل خطط ملموسة، حيث عملنا معا في القاهرة واتخذنا قرارا في هذا الشأن».



وتابع:«وفيما يتعلق بنشر بيان مشترك، سنقدم لكم معلومات بهذا الشأن في الأيام المقبلة، وليس هناك اى مشكلة الآن، ولكن مشاوراتنا مستمرة، وفيما يتعلق بعلاقاتنا ومستوى الديبلوماسية نريد تطوير علاقتنا وسنواصل إرساء خطوات ملموسة، ونريد تحقيق قمة على مستوى رؤساء الجمهورية في الفترة المقبلة وتناولنا تحضيرات هذه الزيارة أيضا».



وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن العلاقات التركية المصرية في مجال التجارة والاستثمارات تمنحنا القوة وتدل الطريق أمامنا على الحجم التجاري بين البلدين في حدود 10 مليارات دولار، والتي يمكن أن تصل في وقت قصير إلى 15 مليار دولار، لافتا إلى أن هناك آليات سنقوم بإنعاشها من جديد مثل اللجان والغرف التجارية المشتركة».



وأكد أوغلو أن تركيا من أكثر الدول التي تصدر إليها مصر الغاز المسال، لافتا إلى أنه يمكن الاتفاق بين شركات تركية وأخرى في مصر لتطوير العلاقات في هذا المجال.