أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية "سهل" يوسف كاظم عن قيام الهيئة العامة للقوى العاملة باطلاق وتفعيل 5 خدمات جديدة تمت اضافتها رسميا وباتت متاحة لمستخدمي التطبيق.

وبين كاظم في تصريح لـ "كونا" أن الهيئة العامة للقوى العاملة نجحت في اتاحة خدمات إلكترونية تتمثل في اصدار شهادة بيان حالة وبراءة ذمة والتي تستخدم لاصحاب الأعمال حيث بإمكانهم الان طلبها مباشرة عبر التطبيق دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة قامت منذ أيام بتفعيل خدمات أخرى عبر التطبيق تتمثل في اصدار شهادة لمن يهمه الأمر للعمالة الوطنية والتي تفيد وتبين عدم تقاضي دعم عمالة موجهة لوزارة التعليم العالي وكذلك خدمة اصدار شهادة تفاصيل دعم العمالة الوطنية بالإضافة لخدمة تحديث بيانات عامل وخدمة ارسال استفسار يمكن من خلالها توجيه الاستفسارات مباشرة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك عبر "سهل".

يذكر أن التطبيق تم إطلاقه في سبتمبر 2021 ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.