القاهرة – محمد صلاح

نجح عدد من الفنانات فى تأكيد موهبتهن والكشف عن أدائهن التمثيلي المميز في موسم رمضان منهن الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف من خلال مسلسل (المداح- أسطورة العشق) مع الفنان حمادة هلال..و مسلسل (رسالة الإمام) مع الفنان خالد النبوي..وخطفت الفنانة الشابة آية سماحة الأنظار بعد مشاركتها فى مسلسل (كامل العدد) مع الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، ومسلسل (الصفارة) مع الفنان أحمد أمين، واستطاعت الفنانة الشابة مايان السيد إثبات موهبتها بأدائها الكوميدي في مسلسل (ألف حمد لله عالسلامة) مع الفنانة يسرا في المسلسل، ..وحصلت الفنانة أسماء جلال على اعجاب المشاهدين المتابعين لها فى مسلسل (الهرشة السابعة).