ناصر العنزي

واصل الفحيحيل تقديم عروضه الجيدة محققا الفوز على السالمية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة الثالثة لدوري زين الممتاز ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 24 نقطة.

وجاء الشوط الأول لمصلحة الفحيحيل الذي كان الأكثر تهديدا لمرمى خصمه ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق التونسي يوسف بن سودة الذي تابع الكرة المسددة من زميله يعقوب الطراروة والمرتدة من الحارس عبدالرحمن الفضلي وأعادها الى داخل المرمى (14) ، وضاعت فرص أخرى من الفحيحيل بسبب التعجل من لاعبيه وكان بالإمكان أن يخرج من الشوط الأول بهدفين على الأقل بعدما أحسن مدربه فراس الخطيب بتشكيلة متجانسة دافعت بإحكام وهاجمت بدقة ، فيما اختفى السالمية تماما ولم يتمكن لاعبوه من تهديد مرمى الحارس نواف المنصور بعدما واجهوا صلابة من دفاع الخصم فكانت تحركاتهم عشوائية بلا هدف.

وفي الشوط الثاني عزز الفحيحيل تقدمه بهدف ثان بعدما مرر عبدالمحسن العجمي كرة عرضية حاول أليكس ليما إبعادها فأدخلها بالخطأ في مرماه (62) ومن بعد حاول السالمية تعديل الاوضاع لكنه لم يفلح أمام صلابة دفاع الاشاوس الذي دافع عن فوزه المستحق.

وقد أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري وأحسن في قيادتها.