يفصل "بيتكوين" ما يقرب من عام عن حدث تقني رئيسي - والذي قد يكون حافزاً لارتفاع طويل الأمد في قيمة العملة المشفرة. إذ من المقرر في أبريل أو مايو 2024، أن تخضع عملة بيتكوين لما يسمى "التنصيف"، على الرغم من أن التاريخ الدقيق غير معروف حتى الآن.

وارتفعت عملة بيتكوين في الأسابيع القليلة الماضية تحسبا لعملية الانتصاف أو "Halving"، حيث يتعارض خفض سعر الفائدة الفيدرالي الأميركي المحتمل مع احتمال تباطؤ النمو وتشديد شروط الائتمان الناتجة عن المشاكل في القطاع المصرفي.

وتجاوزت قيمة عملة بيتكوين الواحدة حوالي 30.2 ألف دولار اليوم الخميس، وفقاً لبيانات "Coin market Cap"، ما قاد أكبر عملة مشفرة في العالم للارتفاع بأكثر من 80% منذ بداية العام.

من جانبه، قال نائب رئيس تطوير الشركات في بورصة العملات المشفرة "Luno"، فيجاي أيار، إن قفزة بيتكوين فوق 30 ألف دولار في وقت فشل البنوك وحالة عدم اليقين الاقتصادي تشير إلى أن "القاع" الدوري لعملة بيتكوين آخذ في التكون".

وأضاف أيار: "يحدث هذا قبل عام أو نحو ذلك من حدث خفض بيتكوين إلى النصف، والذي من المقرر إجراؤه في أبريل 2024 تقريباً"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ما هو "الهافينغ" أو الانتصاف في بيتكوين؟

يحدث "هافنغ" بيتكوين كل أربع سنوات تقريباً، أو في كل مرة تتم إضافة 210.000 "كتلة" أخرى إلى سلسلة الكتل الخاصة بشبكة بيتكوين. وبسبب هذا الانتصاف يتم قطع مكافآت شركات تعدين العملات المشفرة إلى النصف - المتطوعون الذين يديرون معدات متخصصة للتحقق من صحة المعاملات على الشبكة وصك الرموز الجديدة. الهدف هو تقليل عدد وحدات بيتكوين الجديدة المطروحة في السوق.

وحالياً، يتلقى عمال مناجم بيتكوين 6.25 بيتكوين لكل كتلة يقومون بتعدينها بنجاح. هذا يعني أن جهاز الكمبيوتر الخاص بهم لديه المقدار المناسب من قوة الحوسبة اللازمة لحل ألغاز التشفير التي تؤمن شبكة بيتكوين وتمنع اختراقها من قبل الجهات الخبيثة.

وبمجرد حدوث النصف التالي من بيتكوين، سيتم تخفيض هذه المكافأة إلى 3.125 بيتكوين.

ويرى مؤيدو العملة المشفرة إن هذا يمكن أن يساعد في رفع السعر من خلال تعزيز ندرة بيتكوين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحد الأقصى لعدد عملات بيتكوين التي ستكون موجودة في النهاية بـ 21 مليون عملة. ويتم ضمان ذلك من خلال آلية "هافينغ"، حيث سيتم في النهاية خفض مكافآت تعدين بيتكوين إلى 0 دولار.

فترة التراكم

وقبل الانتصاف الأخير، الذي حدث في 11 مايو 2020، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 19% في الأشهر الـ 12 السابقة، من 7191.36 دولاراً إلى 8568.88 دولاراً، وفقاً للأرقام الصادرة عن "CCData".

أما خلال الانتصاف السابق عليه - الذي حدث في 9 يوليو 2016 - ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 142% مقارنة بالإثني عشر شهراً السابقة، حيث انتقلت من 269.14 دولاراً أميركياً إلى 651.83 دولاراً أميركياً.

وأظهرت بيانات شركة "CCData"، أن أول انتصاف على الإطلاق والذي حدث في 28 نوفمبر 2012 شهد ارتفاع سعر "بيتكوين" بنسبة 384% إلى 12.35 دولاراً من 2.55 دولاراً.

قال جيمي سلاي، المحلل في "CryptoCompare": "عند تحليل أنماط هافينغ بيتكوين التاريخية، يبدو أن المستثمرين غالباً ما يراكمون بيتكوين في الفترة التي تسبق حدث النصف، على الرغم من أن التوقيت الدقيق ومدى العوائد بعد الانتصاف قد يختلف".

وأضاف "فترة التراكم من قاع السوق بعد الاختراق إلى تاريخ النصف امتدت تاريخياً على الأقل 500 يوم".

وأضاف سلاي: "هذا يعني، إذا افترضنا أن قاع السوق لهذه الدورة كان في نوفمبر من العام الماضي (عندما وصل بيتكوين إلى أدنى مستوى سنوي قدره 15760 دولاراً)، فإننا بعد 142 يوماً فقط من الدورة الحالية. سيتوافق هذا مع تاريخ النصف المتوقع لبيتكوين القادم، وهو 378 يوماً أخرى.

مكاسب بيتكوين بعد النصف

ويميل سعر بيتكوين إلى الارتفاع إلى أعلى، في الأشهر التي تلي النصف.

بعد "هافينغ" الحادث في 11 مايو 2020، ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 688.31% في الأيام الـ 546 التالية، لتصل إلى أعلى مستوى قياسي لها في ذلك الوقت عند 67549.14 دولاراً في 8 نوفمبر 2021، وفقاً لـ "CCData".

أما "هافينغ" يوليو 2016، فقد أدى إلى ارتفاع سعر بيتكوين بنسبة 2،824% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 19065.71 دولاراً بحلول منتصف ديسمبر 2017.

وعلى الرغم من صعودها مؤخراً إلى 30 ألف دولار، لا تزال عملة بيتكوين منخفضة بأكثر من 50% من أعلى مستوياتها في نوفمبر 2021.