بعد ظهور تطبيق الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي "ChatGPT" مباشرةً بادر العديد من الأشخاص في توجيه الأسئلة له كلٌ في قطاعه، ولكن عند توقع أسعار الأسهم كان رد التطبيق شبه نمطي وأنه لا يمكنه توقع الأسعار ويبادر في شرح الكيفية التي يمكنك الاستناد إليها للتعامل مع الأسواق المالية، إلا أن باحثاً في جامعة فلوريدا كان له رأي آخر.

قال أستاذ المالية بجامعة فلوريدا، أليخاندرو لوبيز-ليرا، إن النماذج اللغوية الكبيرة أو ما تعرف اصطلاحاً بـ LLM – والتي يتم من خلالها إنشاء لغات البرمجة التي تطلق روبوتات الذكاء الاصطناعي - قد تكون مفيدة عند التنبؤ بأسعار الأسهم.

لقد استخدم "ChatGPT" لتحليل عناوين الأخبار لمعرفة ما إذا كانت جيدة أم سيئة بالنسبة للأسهم، ووجد أن قدرة "ChatGPT" على التنبؤ باتجاه عائدات اليوم التالي كانت أفضل بكثير من النتائج العشوائية، كما قال في ورقة بحثية حديثة لم تتم مراجعتها من جانب أقرانه، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وضربت التجربة في صميم الوعد المتعلق بأحدث الذكاء الاصطناعي: مع أجهزة الكمبيوتر الأكبر حجماً ومجموعات البيانات الأفضل - مثل تلك التي تشغل ChatGPT - قد تعرض نماذج الذكاء الاصطناعي هذه "القدرات الناشئة" أو القدرات التي لم يتم التخطيط لها في الأصل عندما تم بناؤها.

وإذا كان بإمكان "ChatGPT" عرض القدرة الناشئة على فهم العناوين الرئيسية من الأخبار المالية وكيف يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض الوظائف عالية الأجر في الصناعة المالية للخطر. إذ أن حوالي 35% من الوظائف المالية معرضة لخطر التشغيل الآلي بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقديرات "غولدمان ساكس".