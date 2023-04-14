ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر الجمعة أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو "أوبك+" قد تؤدي إلى تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من هذا العام، وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما يكون قد أثر على قرار "أوبك+"، إذ ارتفعت مخزونات الصناعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يناير إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021 عند 2.83 مليار برميل.

وتتوقع الوكالة انخفاض المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بنهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا من خارج "أوبك+" بداية من مارس.

وترى الوكالة أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بمقدار مليوني برميل يوميًا في العام الحالي إلى المستوى القياسي 101.9 مليون برميل يوميًا.