ذكر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أن روسيا خسرت أكثر من 15 مليار دولار من عائدات النفط والغاز في الربع الأول من عام 2023، ولكن هذه الفجوة في ميزانية الكرملين يمكن سدها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وخلال اجتماع حكومي متلفز هذا الأسبوع، قال "بوتين" إن إيرادات روسيا من النفط والغاز تراجعت بمقدار 15.8 مليار دولار في الربع الأول، في ظل تشديد العقوبات الغربية على البلاد في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وبشكل عام، سجل الكرملين عجزًا في الميزانية بقيمة 29 مليار دولار في الربع الأول من العام، مع زيادة الإنفاق العسكري وتعبئة مئات الآلاف من القوات الإضافية.

ورغم الخسائر، إلا أن "بوتين" أكد على مرونة الاقتصاد الروسي، ويتوقع اتجاهًا إيجابيًا مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع.