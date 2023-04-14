ذكر "ياي جانج" محافظ بنك الشعب الصيني خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة العشرين في واشنطن أن اقتصاد البلاد قد ينمو بحوالي 5% هذا العام، مع تحسن سوق العقارات.

وحسبما جاء في بيان صادر عن بنك الشعب الصيني، قال "ياي": اقتصاد الصين يستقر وينتعش، ولا يزال التضخم منخفضًا، كما أن سوق العقارات يظهر تغيرات إيجابية.

وقد حددت الحكومة الصينية مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند حوالي5%، وينتعش الاقتصاد بالفعل مع التخلي عن قيود الوباء الصارمة.

وأوضح البيان أن " ياي" التقى برئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الثلاثاء في واشنطن وناقشا الوضع الاقتصادي والمالي في الصين والولايات المتحدة.